В "Роскосмосе" заявили, что ситуация со спутниками OneWeb на Байконуре "уйдет в суды"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ситуации с возвращением спутников компании OneWeb, хранящихся на космодроме Байконур, и российскими ракетами "Союз-СТ" на космодроме Куру будут решаться путем судебного разбирательства, заявил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"История со спутниками (OneWeb - ИФ) на Байконуре и ситуация с ракетами "Союз" на космодроме Куру уйдет в суды", - сказал Ельчанинов.

Ранее спутниковая группировка OneWeb пополнялась с помощью российских ракет "Союз", запускавшихся с космодрома Куру во Французской Гвиане, с Байконура в Казахстане, а также с космодрома Восточный в России. Первые спутники были запущены в 2019 году.

Однако после введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля 2022 года, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" и отзыве с космодрома Куру российских специалистов.

4 марта 2022 года Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

23 января директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойеншвандер сообщал, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут перестроить под европейские ракеты-носители среднего класса, либо создать склады на этом месте.

По его словам, по вопросу ракет "Союз", которые до сих пор находятся на стартовой площадке космодрома Куру, компанией Arianespace ведутся переговоры с российскими властями через французское правительство.