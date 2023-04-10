Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Также предполагается усиление ответственности за терроризм

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправки, предполагающие ввести пожизненное лишение свободы за государственную измену и усилить ответственность за террористическую деятельность.

"Выносим для рассмотрения во втором чтении на четверг", - сказал по итогам голосования на заседании комитета, председатель комитета Павел Крашенинников.

Сейчас статья 275 Уголовного кодекса РФ предусматривает за государственную измену наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч руб.

Ранее о внесении таких поправок сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он также отметил, что эти поправки в Уголовный кодекс РФ поддержаны всеми фракциями и в целом касаются ужесточения ответственности за терроризм. Они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту (232768-8) "что позволит рассмотреть их оперативно", отметил Пискарев.

Поправки касаются и статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"): максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до двадцати лет лишения свободы (сейчас - 15 лет); статьи 205.1 ("Содействие террористической деятельности") минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас - от 5 до 15 лет).

В свою очередь минимальное наказание за пособничество предлагается увеличить с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье - до 20 лет); по статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет); по статье 281 ("Диверсия") предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет); по статье 361 ("Акт международного терроризма") наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас - от 10 лет).

Увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, также право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.