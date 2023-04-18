Депутаты предложили запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства

В Госдуме 18 апреля рассмотрят новые поправки, которые устранят "любые лазейки" для обхода требований законов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства 18 апреля рассмотрит новые поправки к законам об иностранных агентах, сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев.

По его словам, в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" предлагается ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку государства, напомнил депутат.

Кроме того, Минюсту предлагается дать полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. На данный момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов.

"Соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - сказал Пискарев.

В Кодексе об административных правонарушениях предлагается прописать штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

По словам Пискарева, поправки позволят устранить "любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы".