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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Бастрыкин заявил, что миграционная политика РФ должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность страны

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп и предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности являются приоритетными задачами Следственного комитета, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Современные процессы миграции стали одной из ключевых проблем многих стран мира и являются одним из факторов роста социальной напряженности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Глава СКР отметил, что под видом мигрантов высока вероятность проникновения в страну членов террористических организаций.

"В связи с этим миграционная политика в РФ должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан страны", - сказал Бастрыкин.

Александр Бастрыкин СКР
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