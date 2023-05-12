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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вносятся изменения в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы.

Указ президента от 12 мая, вносящий изменения в Концепцию государственной миграционной политики РФ, опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

В документе, в частности, добавляется пункт, связанный с "увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж" в 2022 году.

"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в измененной Концепции.

Кроме того, Концепция дополняется пунктом, в котором говорится о необходимости "создания условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания".

В разделе Концепции об адаптации иностранных граждан в РФ добавляется ряд пунктов. В частности, о "принятии мер, направленных на недопущение любых форм дискриминации иностранных граждан по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности, их социальной исключенности, маргинализации и пространственной сегрегации".

В Концепции говорится о необходимости "обеспечения равного доступа иностранных граждан, законно находящихся на территории РФ, к государственным и муниципальным услугам".

В Концепции также добавлены пункты о "создании условий, обеспечивающих возможность участия в гражданских и иных правоотношениях на территории РФ только лиц, законно находящихся на ее территории", а также о "противодействии формированию этнических (полиэтнических) анклавов".

Владимир Путин
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