Счетная палата рекомендует доработать поправки о налогах для сервисных компаний в авиации

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минфин при разработке и внесении в Думу законопроекта о льготах при налогообложении сервисных компаний в авиационной отрасли не представил расчеты выпадающих доходов бюджета, кроме того, нет синхронизации сроков начала действия налоговых мер, говорится в заключении на проект Счетной палаты.

Правительство внесло законопроект № 316682-8 в парламент в марте.

Законопроект устанавливает нулевую ставку НДС на обмен при ремонте неисправных запчастей, компонентов и комплектующих изделий самолета или авиационного двигателя на аналогичные работающие детали. Также при осуществлении таких обменных операций предлагается исключить стоимость запчастей самолета или авиационного двигателя из состава доходов и расходов, которые учитываются для расчета налога на прибыль организаций.

"Точная сумма дополнительных доходов, полученных бюджетом от налогообложения услуги по замене неисправных частей воздушного судна на аналогичные исправные части, будет завесить от количества воздушных судов, исправность которых будет поддерживаться с использованием услуги, и не может быть рассчитана в настоящее время", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

"Поддерживая концепцию законопроекта, отмечаем, что в настоящее время предлагаемые законопроектом освобождаемые от налогообложения сделки рассматриваются как мена или как две сделки купли-продажи с соответствующим документальным оформлением и включением в налоговую базу по НДС и по налогу на прибыль организаций. Следовательно, проектируемые изменения по налогу на прибыль организаций повлекут выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует информация о выпадающих доходах бюджетов бюджетной системы РФ, возникающих в связи с реализацией решений, предлагаемых законопроектом", - отмечает в заключении Счетная палата.

Там также говорится, что законопроект вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее очередного налогового периода по соответствующему налогу. При этом для НДС налоговый период - месяц, а для налога на прибыль - год.

"С учетом того, что НДС и налог на прибыль организаций напрямую взаимосвязаны, предлагаемые законопроектом изменения по указанным налогам должны быть синхронизированы с точки зрения вступления норм федерального закона в силу", - говорится в заключении.

Ранее на разбалансировку по срокам вступления норм в силу в своем заключении обращал внимание комитет Госдумы по бюджету.

"На основании изложенного законопроект требует доработки", - считают в Счетной палате.