ФТС сообщила о сбоях в работе информсистемы таможенных органов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В работе единой информационной системы таможенных органов с 6 утра 10 апреля происходят сбои, предупредила Федеральная таможенная служба. Из-за этого может быть затруднено совершение таможенных операций.

По предварительной информации, сбои вызваны внешним воздействием на IT-ресурсы ФТС, говорится в пресс-релизе.



Устранением сбоев занимаются специалисты, в том числе правоохранительного блока.

Из-за этих проблем была приостановлена отправка грузов в Китай по международному автомобильному мосту Благовещенск - Хэйхэ, сообщила администрация таможенно-логистического терминала "Каникурган". В Китай на автомобильном пункте пропуска Кани-Курган временно пропускают только порожний транспорт. Также временно прекращено бронирование электронной очереди.

Зарегистрированные в электронной очереди машины с грузом будут перенесены на другое время после снятия ограничений.