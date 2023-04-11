ФТС сообщила о частичном устранении вызванного кибератакой сбоя в работе IT-систем

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Работа информационных систем Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, подвергшихся накануне кибератаке, в настоящее время частично восстановлена, однако операции на пунктах пропуска пока осуществляются с использованием бумажных носителей, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

"Из-за кибератаки на IT-ресурсы ФТС России, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС России и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы: частично она уже восстановлена", - сообщили в ФТС.

"В пунктах пропуска инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей", - добавили в ведомстве.

В сообщении ФТС отмечается, что на пересечении границы физическими лицами сбои в работе информсистемы не отразились.

ФТС в понедельник сообщила о сбоях в работе информсистем таможенных органов. "По предварительной информации, данная ситуация вызвана внешним воздействием на ИТ-ресурсы ФТС России", - сообщалось в телеграм-канале ведомства.