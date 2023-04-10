Курчатовский институт стал головной научной организацией федеральной аграрной программы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым возложил на Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" функции головной научной организации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы (ФНТП).

Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Как сообщалось, его проект был подготовлен Минсельхозом. Изменения внесены в указ президента от 21 июля 2016 года "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства".

Реализация ФНТП началась в 2017 году. Первоначально она была рассчитана до 2025 года. Но в конце 2021 года по предложению президента она была продлена до 2030 года.

В декабре 2022 года между Минсельхозом и Курчатовским институтом было подписано соглашение о сотрудничестве в области научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства.

Планируется, в частности, совместная разработка и масштабирование технологий производства семян, пестицидов и агрохимикатов, племенной продукции, высококачественных кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для ветеринарного применения. В планах взаимодействия – развитие селекционных центров, создание современных средств диагностики и предотвращения распространения патогенов сельхозрастений и др.

Как сообщалось со ссылкой на главу НИЦ Михаила Ковальчука, в настоящее время важно не просто развитие эффективного сельского хозяйства, но и достижение в этой сфере технологического суверенитета. По его словам, в Курчатовском институте сегодня сосредоточено более трети национального потенциала в области генетических технологий, что особенно актуально для развития отрасли.