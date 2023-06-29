Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Грантовая поддержка мероприятий в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства (ФНТП, рассчитана до 2030 года) будет заменена на предоставление субсидий на возмещение части затрат, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Изменится механизм финансирования (госпрограммы - ИФ): вместо грантовой поддержки будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, что позволит повысить эффективность реализации ФНТП", - заявил Патрушев на совещании по реализации ФНТП, которое он провел в Тюменской области. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что для достижения самообеспеченности семенами на уровне 75% Минсельхоз наметил конкретные шаги для ускоренной трансформации российской селекции и уже приступил к их выполнению. "В частности, вносятся изменения в ФНТП. По 9 действующим подпрограммам устанавливаются новые целевые индикаторы и показатели. Кроме того, ФНТП дополняется 4 новыми подпрограммами, - сказал он. - Головной научной организацией становится Курчатовский институт, который занимается оценкой научной значимости разработок".

Говоря о развитии фундаментальной науки, министр заявил, что ведомство планомерно занимается модернизацией материально-технической базы подведомственных НИИ, а также ориентирует научные учреждения на диалог государства, науки и бизнеса. "Для наращивания доли отечественной селекции в общем объеме высева вместе с субъектами утвержден соответствующий план. В регионах увеличена площадь семенных участков. Ведется работа над созданием благоприятных условий для инвестиций в отечественное семеноводство", - сказал он.

Реализация ФНТП началась в 2017 году. Первоначально она была рассчитана до 2025 года. Но в конце 2021 года по предложению президента РФ она была продлена до 2030 года.

В декабре 2022 года между Минсельхозом и Курчатовским институтом было подписано соглашение о сотрудничестве в области научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства.