"Ямал СПГ" попросил отсрочить и снизить выплаты налогов на 40 млрд рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ", основным акционером которого является "НОВАТЭК", попросил правительство снизить ему и отсрочить выплату по налогу на прибыль в размере 40 млрд рублей, возникшую из-за курсовых разниц, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Налог на прибыль компании за 2022 год вырос на 40 млрд рублей из-за новых разъяснений Минфина относительно учета курсовых разниц, говорят собеседники издания.

22 декабря 2022 года Минфин выпустил разъяснения относительно применения закона ФЗ-67 о временном порядке признания прибыли от курсовых разниц, согласно которым при расчете базы по налогу на прибыль за 2022 год учитывается только превышение отрицательных курсовых разниц над положительными. Глава РСПП Александр Шохин говорил 8 февраля "Интерфаксу", ссылаясь на экспертные оценки, что в результате этих разъяснений компании будут вынуждены доплатить в бюджет дополнительно 268 млрд рублей налога на прибыль за 2022 год.

По мнению "НОВАТЭКа", пишет газета, вместе с увеличением ставки налога на прибыль для СПГ-проектов с 20% до 34% с 2023 года, что для "Ямал СПГ" В 2023-2026 годах означает дополнительные выплаты в 200 млрд рублей, это ставит под угрозу финансирование перспективных проектов "Арктик СПГ-2" и "Обский СПГ".

Вновь возникшая единоразовая доплата "существенным образом негативно повлияет на свободный денежный поток "НОВАТЭКа" в 2023 году и на возможность финансирования СПГ-проектов", говорится в письме главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона премьер-министру Михаилу Мишустину, на которое ссылаются источники "Коммерсанта".

Так, из-за трудностей с привлечением внешнего финансирования в необходимом объеме "НОВАТЭК" вынужден самостоятельно финансировать основную часть затрат на "Арктик СПГ 2" и "Обский СПГ", общая потребность в 2023 году составляет около 400 млрд рублей, отмечает газета.

Поэтому Михельсон попросил Мишустина дать "Ямал СПГ" отсрочку для выплаты этих дополнительных 40 млрд руб. до конца 2023 года.

Также глава "НОВАТЭКа" предлагает не учитывать в налогооблагаемой базе за 2022 год положительные курсовые разницы для тех компаний, которым с 2023 года приходится платить налог на прибыль в федеральный бюджет по повышенной ставке 17% (к ним относится и "Ямал СПГ"). Если такие поправки к Налоговому кодексу будут приняты, размер налога на прибыль для проекта в 2022 году сократится.

В НОВАТЭКе и Минфине на запросы "Коммерсанта" не ответили.

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), французской TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). СП построило СПГ-завод на 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г). Также в рамках проекта построена еще одна линия на 990 тыс. т/г по технологии "НОВАТЭКа" "Арктический каскад", которая в мае 2021 года была запущена в эксплуатацию. Завод работает с превышением мощности, в 2022 году отгрузил 21 млн т сжиженного природного газа (СПГ).