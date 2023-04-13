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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

"НОВАТЭК" просит правительство адресно закрепить ресурсную базу под СПГ-проекты

"НОВАТЭК" просит правительство адресно закрепить ресурсную базу под СПГ-проекты
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Зампред правления "НОВАТЭКа" Владимир Кудрин в ходе посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным научно-технического центра компании напомнил о запуске "НОВАТЭКом" завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" и готовящемся запуске "Арктик СПГ 2" и попросил "адресно закрепить ресурсную базу для СПГ-проектов" для выполнения целей по производству СПГ к 2030 году.

"Экспорт СПГ, мы считаем, очень позитивен для экономики. В связи с этим, подскажите, Михаил Владимирович, что может правительство сделать, чтобы решить вопрос с ресурсной базой под следующие СПГ-проекты?" - спросил Кудрин.

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"Лицензирование, вы знаете, под контролем. Мы попросим наше министерство энергетики и министерство природных ресурсов посмотреть на необходимые возможные подходы - каким образом, в том числе удовлетворить возможности компаний. На сегодняшний день у нас уже серьезно рассматривается ресурсная база Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Мы внесли в Госдуму законопроект, который позволит экспортировать СПГ с северных, арктических территорий. Я думаю, это тоже очень важный элемент", - ответил премьер-министр.

"И обязательно посмотрим, как довести объемы его экспорта до 100 млн тонн через 7 лет. Вы абсолютно правы, надо обязательно сделать все для того, чтобы это случилось. Сейчас специально сделан такой "проект" (мы его называем "инцидент"). На самом деле это - возможности всех заинтересованных компаний, которые занимаются непосредственно геологоразведкой, добычей, производством СПГ, экспортных компаний и науки посмотреть, что нужно сделать для этого, в том числе обеспечить ресурсную базу", - подчеркнул Мишустин.

Он пообещал, что соответствующие поручения будут даны. "Пожалуйста, нужно будет представить линейку обоснований. Знаю, что она у вас есть", - добавил Мишустин.

В свою очередь в беседе с журналистами Кудрин сказал, что "НОВАТЭК" в рамках инцидента "СПГ" подготовил свое видение своей ресурсной базы и направил в правительство.

"Каждый недропользователь сам представляет свои предложения, там все участвовали", - сказал он, отказавшись комментировать, включено ли Тамбейское месторождение в список. Кудрин отметил также, что в 2022 году капвложения "НОВАТЭКа" в геологоразведку составили порядка 30 млрд рублей и в нынешнем году планируются на этом же уровне.

НОВАТЭК Михаил Мишустин
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