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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Власти регионов смогут вводить дополнительные ограничения для уклонистов от военной службы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Региональные власти получат право вводить дополнительные ограничения для злостных уклонистов от воинской службы, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов.

По его словам, эти меры могут содержаться в поправках о совершенствовании воинского учета в РФ. "Да, мы предполагаем, что эти меры обеспечения могут быть задействованы. Они будут введены, если военнообязанный в течение 20 суток (после получения уведомления военного комиссара за цифровой подписью) не является в военный комиссариат. Это может быть ограничение на управление транспортным средством, на регистрацию транспортных средств, ограничение на регистрацию индивидуального предприятия или статуса самозанятого", - сказал Картополов.

Он уточнил, что ограничения могут коснуться также "сделок с недвижимостью, с земельными участками, на получение займов и кредитов".

"Кроме того, мы планируем предоставить этим законопроектом возможность руководству регионов вводить дополнительные ограничительные меры - те, которые они считают необходимым в этом случае".

По мнению Картополова, предлагаемые меры нацелены на обеспечение социальной справедливости, "ведь служба в Вооруженных силах - священный долг каждого гражданина, это почетная обязанность, определенная Конституцией страны".

"Согласитесь, если один человек выполняет добросовестно эту обязанность, а второй не выполняет (уклоняется от воинской службы), то, наверное, они не могут находиться в равных условиях", - заключил Картополов.

Госдума Андрей Картополов
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