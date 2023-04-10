В Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учета

Также предлагается дублировать традиционные повестки электронными

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены поправки о совершенствовании воинского учета в России, сказал журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Основной новацией в предложенных поправках он назвал цифровизацию этого учета.

Для организации воинского учета будет использован специализированный, соответствующим образом защищенный государственный информационный ресурс, говорится в законопроекте. На его базе в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учета.

Кроме того поправками предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток, сказал Картаполов. Такие электронные оповещения военнообязанный сможет получить через личный кабинет на "Госуслугах" либо в многофункциональных центрах.

Кроме того, законопроектом также вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями. При этом традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя сохранятся, сообщил Картаполов.

Он также сообщил, что единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственного информационного ресурса, что "сделает эту систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".

"Этими изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году", - сказал Картаполов.

По его словам, "эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость вообще общения военнообязанного с комиссариатом".

"Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, очень многие операции будут проводиться дистанционно без необходимости его личного присутствия, включая личную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учётные данные", - сказал председатель комитета.

При этом прохождение медицинской комиссии будет осуществляться в порядке личной явки, но после получения повестки.

"По нашему мнению, те изменения, которые мы предлагаем, будут способствовать и социальной справедливости. Ведь служба в рядах Вооруженных сил, это не только священный долг, но и почётная конституционная обязанность, поэтому, наверное, те, кто этот долг отдают и обязанности исполняют, будут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняются", - сказал Картаполов.

По его словам, для тех, кто уклоняются, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. "Так, если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если он не явится снова, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее", - отметил глава комитета.

Однако военнообязанный сможет обжаловать дистанционно в течение пяти дней эти решения, также сказал он.

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность заключения контракта лицами, имеющими среднее образование.

"Мы считаем, что эти изменения соответствуют требованию времени и возможности нашей современной цифровой государственной системы и их внедрение существенным образом повысит эффективность", - сказал Картаполов.

По решению Совета Думы эти изменения будут рассмотрены на пленарном заседании во вторник. Закон вступит в силу со дня подписания, добавил Картаполов.