Песков назвал "уткой" информацию о планах Египта поставить России боеприпасы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения американских СМИ о том, что Египет планировал тайно направить России десятки тысяч реактивных снарядов, являются очередной "уткой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Похоже на очередные "утки", коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

Ранее о соответствующих планах Каира сообщило издание The Washington Post со ссылкой на утекшие в интернет секретные документы американской разведки.