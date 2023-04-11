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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Белом доме заявили, что у США нет данных о передаче Египтом оружия России

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - США не располагают данными, которые бы указывали на передачу Египтом вооружения для России, заявил во вторник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"У нас нет информации, которая бы указывала на то, что Египет передал оружие России", - приводит его слова агентство EFE.

Так Кирби прокомментировал публикации в американских СМИ, в которых указывалось со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы США, что Египет якобы планировал передать России ракеты.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения американских СМИ о том, что Египет планировал тайно направить России десятки тысяч реактивных снарядов, являются очередной "уткой".

"Похоже на очередные "утки", коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

США Египет РФ
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