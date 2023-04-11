Аксенов заявил, что Крым готов к любому развитию событий в рамках спецоперации

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции приняты в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали", - заявил Аксенов журналистам во вторник.

Он также прокомментировал различные заявления якобы об украинском контрнаступлении на Крым. "Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", - отметил глава региона.

"В целом же могу сказать, что наши Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно", - подчеркнул он.

О проведении на полуострове фортификационных работ Аксенов впервые сообщил в своем телеграм-канале 18 ноября 2022 года, однако не раскрыл подробности. 1 февраля на совещании под руководством президента РФ он уточнил, что эти работы будут завершены в апреле.