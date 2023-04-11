Вопросы суверенного развития стран станут ключевыми на ПМЭФ-2023 14-17 июня

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который пройдет 14-17 июня, станет суверенное развитие как основа справедливого мира, сообщил "Росконгресс".

"Петербургский международный экономический форум в новых реалиях - это отражение важных результатов российской экономической политики и того успешного диалога, который наша страна ведет со своими стратегическими партнерами в разных областях деятельности (...) Равные по значимости отношения, основанные на взаимопомощи и уважении к суверенным интересам друг друга, способствуют взаимной интеграции передового опыта и технологий в построение независимых экономических систем", - приводятся в сообщении слова ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Основная программа деловых мероприятий ПМЭФ в 2023 году разделена на четыре тематических направления. Всего в рамках четырех блоков основной деловой программы запланировано более 150 сессий, мастер-классов и бизнес-встреч.

В рамках трека "Мировая экономика в эпоху глобальных перемен" состоятся сессии и панельные дискуссии, раскрывающие изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической. Работа экспертов затронет, в том числе, вопросы международного сотрудничества в формате БРИКС+, ШОС, ЕАЭС, СНГ в условиях современных экономических и геополитических вызовов.

Второй тематический блок деловой программы - "Российская экономика: от адаптации к росту". Участники дискуссий обсудят вопросы обеспечения устойчивого развития за счет развития перспективных территорий, туризма, инфраструктуры, эффективного недропользования, креативных индустрий и малых технологических компаний.

"Выстраивание технологического суверенитета" - третий тематический блок мероприятий, в рамках которого будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий в экономике.

В трек "Народосбережение и качество жизни - основной приоритет" выделены вопросы инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития.

Для обсуждения вопросов международного сотрудничества на ПМЭФ-2023 запланированы шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС - АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.

"В этом году ОАЭ примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Кроме того, в рамках международного трека пройдет региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20) - событие, объединяющее работу международных бизнес-ассоциаций", - сообщает "Росконгресс".

Помимо мероприятий основной деловой программы, на полях ПМЭФ пройдут форум малого и среднего предпринимательства, форум креативного бизнеса, форум "Лекарственная безопасность" и молодежный экономический форум.