Мишустин призвал быстро добиться высокой степени независимости в технологиях

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - России в короткие сроки нужно добиться высокой степени независимости в создании технологий и инженерных решений, а также освоить выпуск практически всей критически значимой продукции, заявил на стратегической сессии "Укрепление технологического суверенитета" премьер Михаил Мишустин.

"Для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции, - сказал он. - Такая работа должна вестись на основе отечественных ресурсов и компетенций".

"Поэтому сейчас требуется усилить, а по сути, поднять на принципиально новый уровень производственный, кадровый, научный потенциал нашей страны", - добавил премьер.

Мишустин пообещал наращивать промышленные мощности, открывать высокотехнологичные предприятия, активно развивать ключевые отрасли, включая машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиастроение, судостроение, агро- и биотехнологии, добиваться лидерства в сфере искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем.

Главам регионов Мишустин поручил проработать все возможные меры для ускоренного развития промышленности, в том числе за счет предоставления земельных участков за символическую плату для создания новых производств.

"Большое значение имеет решение на местном уровне, в том числе по предоставлению за символическую плату земельных участков для создания новых производств. Здесь я бы просил глав российских субъектов проработать все возможные меры для ускоренного развития промышленности на своих территориях", - сказал он.

Глава правительства заметил, что, посещая различные предприятия в регионах и знакомясь с их предложениями и инициативами, становится понятно, что для реализации им недостаточно финансирования. "Об этом говорят практически все представители промышленных предприятий. Требуется помощь и малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам, у них много полезных идей, которые нуждаются в отработке и доведении до практического воплощения. Безусловно, будем поддержку такую предоставлять", - сказал премьер.