Метеорологи прогнозируют возвращение морозов в Сибирь и на Урал

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры на 15-20 градусов прогнозируется в ряде регионов Сибири, на Урале температура понизится на 8-10 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сибирь приходит зима - в Красноярске будет температура минус 10, просто сильное понижение. В Хакасии температура уже превышала 20-градусную отметку, а сейчас там понижение температуры на 15-20 градусов", - сказал Вильфанд.

Наиболее заметное понижение температуры, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, прогнозируется на юге западной Сибири, а именно в самых густонаселенных районах: в Томской, Омской, Кемеровской областях. "Тут температура на 7-10 градусов ниже нормы, минимальные значения в диапазоне 10-14 градусов ниже ноля, но выделяется Томская область - тут до минус 21 градуса", - сказал Вильфанд.

В Алтайском крае также прогнозируется неблагоприятная погода - снег, мокрый снег, дождь, гололёдные явления, а также ветер до 20 м/с, на дорогах гололедица.

Резкое понижение температуры прогнозируется в Тыве. В Хакасии температура понизится до минус 16 градусов. В отдельных районах Красноярского края температура опустится до минус 33 - минус 31 градусов, также в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождя и гололедицы.

На Урале, как уточнил Вильфанд, температура понизится примерно на 8-10 градусов.

"На Урале - сильнейшее похолодание, особенно на севере в Ханты-Мансийском и Ямало- Ненецком автономных округах, где температура будет от минус 32 до минус 25 градусов", - сказал Вильфанд.

На юге Урала - в Свердловской области, в Челябинской, Курганской областях минимальные температуры днем будут от минус 14 до минус 10 градусов в период с 14 по 16 апреля. В Тюмени прогнозируется до минус 17 градусов. В Екатеринбурге сильное похолодание приведет к тому, что ночью будет минус 7-8 градусов.

Также постепенно понижение температуры прогнозируется и на юге европейской части России. Так, 15-16 апреля на юго-востоке европейской части России - в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском крае и на Нижней Волге - будет на 2-4 градуса ниже нормы.

На европейской части России похолодание прогнозируется в Ненецком автономном округе, республики Коми, Архангельской области. "Здесь температура ниже нормы на 8-16 градусов. В Архангельской области минимальные значения минус 18 - минус 17 градусов в период с 12 по 14 апреля. В Ненецком автономном округе до минус 27 градусов, а в Коми - до минус 30", - добавил Вильфанд.

Вильфанд также сообщил, что в Пермском крае температура будет на 7-8 градусов ниже нормы: минимальные значения 14-15 апреля будут минус 12 - минус 11 градусов. В Башкортостане 15 и 16 апреля будет от минус 8 до минус 5 градусов.