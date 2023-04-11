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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Понижение температуры прогнозируется в Москве к выходным

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры до нормы апреля начнется в Москве в четверг вечером, в выходные днем в столичном регионе будет от плюс 8 до плюс 15 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первой половине дня в четверг хорошая, комфортная погода, тепло, но к вечеру уже начнет меняться циркуляция, воздушные массы начнут поступать с северо-востока, с Таймыра и с Карского моря, воздух, действительно, холодный. И это приведет к тому, что в пятницу произойдет заметное понижение температуры на 6-7 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что если 13 апреля в Москве днем будет плюс 15 - плюс 17 градусов, то 14 апреля - днем от плюс 8 до плюс 10, а по области до плюс 12 градусов.

"Погода вернется к своей климатической норме", - отметил Вильфанд, уточнив, что во вторник и среду она будет соответствовать началу мая.

В субботу, 15 апреля, в Москве также будет от плюс 8 до плюс 10 градусов, но в воскресенье температура будет на 2-3 градуса выше - плюс 10 - плюс 15 градусов и без осадков. При этом в выходные будет солнечная и малооблачная погода.

Ночные температуры в столичном регионе будут около нулевых значений. Это будет связано с тем, что Москва будет находиться в холодной части антициклона, что приведет к малооблачной погоде. Так, в ночь на пятницу в Москве ожидается от минуса 1 до плюс 4 градусов, а в ночь на 16 апреля - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ Москва
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