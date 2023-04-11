Госдума приняла закон об электронных повестках

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о цифровизации воинского учёта в РФ.

Согласно закону будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса, что "сделает эту систему воинского учёта прозрачной, а сведения актуальными", сказал председатель комитета Госдумы по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов.

"Этими изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учёта, которые были вскрыты в 2022 году", - отметил глава комитета.

Закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг. Законом также вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

При этом отмечается, что повестки, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе, говорится в документе.

В случае если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, говорится в поправках.

Также поправки предусматривают, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получивший повестку военного комиссариата после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат, либо через портал Госуслуг.

Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата в период проведения призыва на военную службу, в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу, обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.

Ведомства

Согласно поправкам, предоставлять сведения о состоящих на воинском учёте и обязанных состоять на воинском учете в единый реестр теперь будут обязаны органы внутренних дел, органы дознания и предварительного следствия, ФНС, федеральные суды (сведения о приговорах в отношении таких лиц), Фонд пенсионного и соцстрахования (о признании инвалидами), органы госвласти (о состоянии здоровья), ЦИК (о депутатах, кандидатах в депутаты и на выборные должности), вузы и научные организации (об обучающихся), Минпросвещения (после сбора сведений из школ и профессиональных образовательных организаций об обучающихся).

Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу сотрудники организаций обязаны будут оповещать граждан о повестках, в том числе если им придет повестка в электронной форме.

Работодатели также будут обязаны направлять в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием портала госуслуг.

Уклонисты

Закон вводит обеспечительные меры для уклоняющихся от призыва в армию.

Согласно закону, если "гражданин не получает повестку или делает вид, что её не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат", сказал представляющий поправки их соавтор, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Если гражданин этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара поступит уведомление о том, что в отношении него вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. "Если он не явится снова, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее", - отметил глава комитета.

Поправки предусматривают запрет на выезд из страны для получивших повестку.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - говорится в поправке.

Кроме того, поправки предусматривают возможность для руководства регионов вводить дополнительные ограничительные меры - "те, которые они считают необходимым в этом случае", сказал Картаполов.

Вместе с тем, военнообязанный сможет обжаловать дистанционно в течение 5 дней эти решения, также отметил парламентарий.

"По нашему мнению, те изменения, которые мы предлагаем, будут способствовать и социальной справедливости. Ведь служба в рядах Вооруженных сил, это не только священный долг, но и почётная конституционная обязанность, поэтому наверное, те, кто этот долг отдают и обязанности исполняют, будут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняются", - сказал Картаполов.

"Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, очень многие операции будут проводиться дистанционно без необходимости его личного присутствия включая личную постановку на учёт снятие с учёта и внесение изменений в учётные данные", - сказал председатель комитета.

Он добавил, что при этом прохождение медицинской комиссии будет осуществляться в порядке личной явки, но после получения повестки.

Поправки внесены представителями всех пяти думских фракций.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.