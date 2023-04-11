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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Что произошло за день: вторник, 11 апреля

Закон об электронных повестках, заявление Кремля об отсутствии в планах новой волны мобилизации, закон об ограничении продажи вейпов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон о цифровизации воинского учёта в РФ. Он предусматривает, в частности, дублирование бумажных повесток в электронном виде. Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах. Повестки, направленные в письменной форме по почте, будут считаться врученными под расписку в день доставки при наличии отметки в уведомлении о вручении заказного письма. В случае если повестка не вручена, то она считается в любом случае полученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Госорганы должны сдавать в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учету.

- Власти регионов смогут вводить дополнительные ограничения для уклонистов от военной службы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Закон о цифровизации воинского учёта в РФ предполагает обеспечительные меры, включая ограничения на выезд и вождение автомобиля.

- Дмитрий Песков заявил, что новая волна мобилизации в РФ не планируется. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что поправки к законодательству связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом.

- Госдума приняла закон об ограничении продажи вейпов. В нем оговаривается, в частности, запрет розничной торговли устройствами на ярмарках, выставках, дистанционным способом, а также с использованием автоматов. Также запрещаются скидки, открытая выкладка и демонстрация устройств.

- Деятельность НПО "Форум гражданского общества Россия-ЕС" признана нежелательной в России. В Генпрокуратуре заявили, что работа организации направлена, в частности, на "сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России".

- Закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне принят Госдумой. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже фактически действует московское время, говорится в пояснительной записке.

- ФСИН России исключила из проекта порядка посещения СИЗО и других учреждений членами ОНК пункт об обязательном уведомлении за 48 часов.

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