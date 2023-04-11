ФСИН передумала требовать от членов ОНК уведомлять за 48 часов о визитах в СИЗО

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ФСИН России исключила из проекта порядка посещения членами Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) пункт об обязательном уведомлении о посещении СИЗО и других учреждений за 48 часов.

Новая редакция проекта приказа службы размещена на портале проектов нормативных правовых актов. В нем говорится, что о планируемом посещении комиссия, "указывая намеченные к посещению СИЗО, учреждения и даты посещения, уведомляет соответствующий территориальный орган ФСИН России, в ведении которого находятся СИЗО, учреждения, или ФСИН России при посещении СИЗО, находящегося в центральном подчинении".

Ранее служба предлагала обязать членов ОНК уведомлять о своем приходе в подведомственные службе учреждения за 48 часов, мотивируя это соображениями их личной безопасности.

В ОНК Москвы поддержали новую редакцию приказа, сказала "Интерфаксу" зампредседателя комиссии Ольга Дружинина .

"Мы поддерживаем решение директора ФСИН России об исключении нормы о 48 часах. Это показывает, что ФСИН идет по пути открытости и максимальному содействию общественного контроля в местах принудительного содержания", - сказала она.

Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявлял журналистам, что принятие проекта приведет к тому, что "деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена". "Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены", - сказал Волков.