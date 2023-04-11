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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Путин обратил внимание кабмина на дисбалансы на рынке недвижимости в РФ

Путин обратил внимание кабмина на дисбалансы на рынке недвижимости в РФ
Фото: М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство обратить внимание на возникающие дисбалансы на первичном рынке недвижимости страны.

"Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы, происходит так называемое "затоваривание", что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать", - сказал Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам в режиме ВКС.

Он добавил, что нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего - поддержать спрос на жилье.

Президент напомнил, что уже продлена программа льготной ипотеки по ставке 8% до 1 июля 2024 года. Также были расширены условия доступности семейной ипотеки по ставке 6%.

"С начала текущего года с помощью программ семейной и льготной ипотеки 132,5 тыс. семей (улучшили - ИФ) свои жилищные условия", - подчеркнул Путин.

В 2022 году в России было введено 102 млн 712,7 тыс. кв.м жилья. Это рекордный показатель с 1991 года. На многоквартирное жилье пришлось 45,5 млн кв.м, на индивидуальное жилищное строительство - 57,2 млн кв.м.

Владимир Путин
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