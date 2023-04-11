Путин отметил улучшение прогноза правительства для ВВП на 2023 год

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство при пересмотре социально-экономического прогноза на ближайшую трехлетку "значительно улучшило" ожидания по динамике ВВП в 2023 году, заявил на совещании президент Владимир Путин. Участники совещания рассмотрят обновленную версию этого прогноза.

"Напомню, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в прошлом году и на 0,8% в текущем году. Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили", - сказал глава государства.

По словам Путина, "положительные тенденции в экономике укрепляются". В качестве примера он привел позитивную динамику в обороте розничной торговли, объеме железнодорожных перевозок и экономической активности. "Увеличивается и рост погрузки на железной дороге... Если в марте этот показатель был около 2%, то в начале апреля уже 3,6%, причем рост отмечается как по внутренним, так и по экспортным перевозкам", - сообщил в частности президент.

"По итогам апреля ВВП существенно прибавит в реальном выражении", - заверил он.

Ранее Минэкономразвития (заложившее в сентябрьском прогнозе снижение ВВП в текущем году на 0,8%) уже сообщало, что ждет роста российской экономики в 2023 году. На прошлой неделе министерство подтвердило свои ожидания. "В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП РФ уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль", - заявили в экономическом ведомстве.

Банк России 10 февраля уже улучшил прогноз динамики ВВП в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу. В 2024 году ЦБ прогнозирует рост российской экономики в широком интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году - рост в интервале 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1% с ростом на 1,3% в 2024 году.