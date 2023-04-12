Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем космонавтики, сообщив о планах покорения планет Солнечной системы.

"Российская космонавтика не стоит на месте, в наших планах продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса", - сказал Федяев в видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос" в среду.

"Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос. Но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов", - отметил Прокопьев.

Петелин в свою очередь добавил, что космонавты с гордостью продолжают дело, начатое великими предшественниками.

"Выражаем слова благодарности всем работникам ракетно-космической отрасли нашей страны, благодаря которым стал возможен наш полет. Всем, кто круглосуточно без выходных и праздников обеспечивает безопасность нашего космического дома - Международной космической станции", - сказал он.