Что случилось этой ночью: среда, 12 апреля

Канадские санкции против Белоруссии, Шивелуч на Камчатке снова извергает пепел, у госдепартамента новый представитель

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Канада ввела санкции против Нацбанка Белоруссии и Беларусбанка. Соответствующее решение опубликовано на сайте канадского правительства

- Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Капитан экипажа сообщил россиянам о планах покорения планет Солнечной системы.

- Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла. Толщина слоя пепла в ближайшем камчатском поселке достигла 20 см.

- Кадыров сообщил о задержании участника бандподполья в Надтеречном районе Чечни. Глава республики уточнил, что преступнику было предложено сдаться, "однако, он предпринял попытку скрыться".

- Блинкен назначил нового официального представителя госдепартамента. Новым официальным представителем учреждения станет Мэтью Миллер

- Трамп увеличил отрыв по популярности от своего основного потенциального соперника на праймериз. Согласно результатам опроса, Трамп мог бы получить 56%, а Десантис - 23%