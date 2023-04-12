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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 апреля повысится на 3,1%

На ячмень - в два раза

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 апреля составит 5 тыс. 339,4 рубля против 5 тыс. 179,4 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Динамика пошлины после снижения неделей ранее вновь вернулась к росту, который составит 3,1%.

Пошлина на ячмень повысится до 1 тыс. 646,7 рубля с 799,4 рубля, на кукурузу - до 3 тыс. 185,7 рубля с 2 тыс. 943,6 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу впервые перешагнула рубеж в 3 тыс. рублей.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $289,2 за тонну на пшеницу ($292,5 неделей ранее), $207,4 - на ячмень ($196,1), $235,5 - на кукурузу ($236,1).

Новые пошлины будут действовать по 18 апреля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз
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