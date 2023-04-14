Экспортная пошлина на пшеницу из России с 19 апреля повысится на 7,9%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из России с 19 апреля составит 5 759,5 рубля против 5 339,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Повышение пошлины ускорилось до 7,9% с 3,1%.

Пошлина на ячмень повысится до 2 480,7 рубля с 1 646,7 рубля, на кукурузу - до 3 729,3 рубля с 3 185,7 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $283,9 за тонну на пшеницу ($289,2 неделей ранее), $212,9 - на ячмень ($207,4), $234,7 - на кукурузу ($235,5).

Новые пошлины будут действовать по 25 апреля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".