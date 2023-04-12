"НПО автоматики" разработает трансформируемую систему управления для ракеты "Амур-СПГ"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - АО "Научно-производственное объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова" ("НПО автоматики", Екатеринбург, входит в состав госкорпорации "Роскосмос") разработает технический проект трансформируемой системы управления для ракеты-носителя "Амур-СПГ", сообщает пресс-служба предприятия.

Екатеринбургские инженеры должны спроектировать систему управления, адаптированную под разные варианты ракеты: пилотируемый и грузовой с возвращаемой или невозвращаемой первой ступенью, а также для выведения космических аппаратов. Предполагается, что универсальный комплекс приборов может быть установлен на многоразовые, одноразовые, пилотируемые и грузовые версии ракеты.

"Система управления должна быть спроектирована таким образом, чтобы была возможность в условиях технического комплекса космодрома снять или добавить оборудование, которое обеспечивает приземление - возврат первой ступени или, наоборот, выведение на орбиту одноразовой ракеты. При этом важно обеспечить весь необходимый объем предстартовых проверок, чтобы эта процедура не требовала изменений программного обеспечения или стартового и технического комплекса", - приводятся в сообщении слова генерального директора "НПО автоматики" Михаила Изюмова.

"НПО автоматики" производит системы управления для линейки ракет-носителей "Союз-2". Отмечается, что для "Амур-СПГ" инженеры проектируют схожую по функционалу, но отличающуюся по структуре систему. Она будет управлять полетом, а также контролировать работоспособность всех агрегатов ракеты, выдавать необходимые команды полезной нагрузки, анализировать признаки аварийного полета и при необходимости обеспечивать аварийное выключение двигателей.

"Многоразовое использование требует решения дополнительных задач. Нам предстоит после приземления обеспечить диагностику элементов системы управления на возвращаемой ступени и агрегатов. Мы должны разработать соответствующие алгоритмы и, главное, обеспечить возможность проведения всех работ непосредственно на космодроме, чтобы после каждого пуска не возить ступень к изготовителю", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по ракетно-космической тематике "НПО автоматики" Льва Бельского.

По информации пресс-службы, важным изменением, которое инженеры уральского завода учитывают при разработке системы управления, является смена топлива с привычного керосина на более экологичный сжиженный газ, выделяющий больше тепловой энергии, за счет чего увеличится и тяга двигателей. При этом все приборы будут изготовлены из отечественной элементной базы.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов.

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" предварительно составит $22 млн. По его словам, в многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на опорную орбиту не менее 10,5 тонны полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 13,6 тонны.

Ранее Блошенко сообщал, что первый пуск ракеты "Амур-СПГ" может состояться в 2025 году.

"Амур-СПГ" должен заменить действующее семейства ракет-носителей "Союз-2".

АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.