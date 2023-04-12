Сенаторы одобрили сроки до девяти лет за сбор краснокнижных растений и грибов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность и реальные сроки лишения свободы за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами России.

Закон вводит в УК статью 260.1.

Составы уголовных преступлений, а также санкции устанавливаются по аналогии со статьей 258.1 УК (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами России). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

К уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов можно будет привлечь только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.