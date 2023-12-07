"Магнит" решил увеличить производство грибов на фоне роста спроса

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" планирует наращивать мощности собственного грибного комплекса в Краснодаре на фоне растущего спроса на эту продукцию. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе розничной сети компании.

"Магнит" является одним из крупнейших производителей культивированных грибов в России, это одна из перспективных категорий. Комплекс по выращиванию шампиньонов производит 7 тысяч тонн продукции в год. В этом году, по оценке экспертов компании, в целом удельное потребление покупателями сети "Магнит" грибов выросло на 20-30%", - отметили в компании.

"Год назад на базе шампиньонного комплекса мы запустили Центр по выращиванию вешенки, опят и шиитаке и видим высокий спрос на вешенку, которая занимает основную долю в производстве. Планируем наращивать объемы вешенки за счет технологических изменений. Сейчас все мощности по выращиванию этого вида гриба загружены", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, "Магнит" в настоящее время экспериментирует с возделыванием экзотических грибов эноки.

"В этом году "Магнит" стал первым ритейлером с собственным органическим производством – мы протестировали выпуск органических шампиньонов, весь урожай был раскуплен. При этом органические грибы пока остаются нишевым продуктом и нам еще предстоит работать с этим сегментом, чтобы повысить знания покупателей об этой продукции", - добавили в пресс-службе.

В целом, доля грибов собственного производства в сети варьируется в течение года и составляет примерно 40%.

Как сообщалось, "Магнит" по итогам 2023 года планирует вырастить в своем грибном комплексе в Краснодаре более 7 тыс. тонн продукции, на уровне прошлого года.

Ритейлер в декабре 2022 года открыл в Краснодаре вторую очередь грибного комплекса, инвестировав в проект 1 млрд рублей. На этих площадях выращиваются вешенки, опята и шиитаке. Первая очередь комплекса - производство шампиньонов - была открыта в 2017 году.

"Магнит" – ведущий в РФ ритейлер по числу магазинов и единственная сеть, которая владеет собственными пищевыми и агропромышленными предприятиями по выпуску продуктов питания. На территории собственного индустриального парка "Магнита" в Краснодаре расположены два крупнейших пищевых производства компании: "Кубанский комбинат хлебопродуктов" и "Кондитер Кубани". Также ведется строительство центра по выращиванию зелени.

Производство культивируемых грибов, по данным краевых властей, является одним из перспективных направлений сельского хозяйства. Краснодарский край входит в тройку крупнейших регионов – производителей грибов в РФ. На территории края работает три крупных грибоводческих комплекса. Валовое производство шампиньонов в регионе в 2022 году составило 20,6 тыс. тонн.