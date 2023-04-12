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Суд повторно рассмотрит заявление о банкротстве аптечной сети семьи Шпигелей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пензенской области повторно рассмотрит заявление банка "Санкт-Петербург" о признании банкротом ОАО "Фармация" - одной из крупнейших аптечных сетей Пензенской области.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу банка на решение Арбитражного суда Пензенской области, ранее оставившего без рассмотрения заявление о банкротстве "Фармации". Апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в суд нижестоящей инстанции.

"Фармация" является поручителем ООО "Биотэк" по кредитам, привлеченным в банке "Санкт-Петербург", обязательства по которым не исполнены до сих пор. Оставляя без рассмотрения заявление о банкротстве "Фармации", суд первой инстанции указал, что требование банка к пензенской компании не являются бесспорными, так как договоры поручительства оспариваются в рамках судебных дел.

Апелляционный же суд счел, что право инициировать банкротство возникает у кредитной организации со дня возникновения у должника признаков банкротства и не требует предоставления судебного решения о взыскании долга в общеисковом порядке. Апелляционный суд также отметил, что оспаривание сделок поручительства само по себе не препятствует рассмотрению заявления кредитора, так как доводы об их недействительности могут быть оценены при проверке обоснованности этого заявления.

Как сообщалось, инициировав в декабре прошлого года банкротство "Фармации", банк "Санкт-Петербург" заявлял требования к должнику в объеме 103,3 млн рублей.

Согласно отчетности, в 2021 году "Фармация" получила выручку в размере 3 млрд рублей, чистую прибыль в сумме 222 млн рублей.

У "Фармации" есть аптечную сеть из 117 розничных точек (включая производственную аптеку), две ветеринарные аптеки и ветклиника, а также сеть медицинских центров.

Бенефициарами ОАО на конец II квартала 2022 года были Евгения Шпигель (11,44% уставного капитала) и ООО "Интермедфарм" (72,91%), свидетельствует отчетность общества. Согласно ЕГРЮЛ, "Интермедфарм" принадлежит также Шпигель.

ОАО "Фармация" упоминается в уголовном деле о коррупции, по которому проходят бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель совета директоров ГК "Биотэк" Борис Шпигель. Уголовное дело направлено в Измайловский суд Москвы.

Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты дела о коррупции были задержаны в марте 2021 года.

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