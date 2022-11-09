Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля рассмотрят в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России направил в Измайловский суд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело о коррупции в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

С ходатайством об изменении подсудности дела в Верховный суд обратилась прокуратура. По мнению ведомства, обвиняемые сохранили влияние в Пензе и могут негативно повлиять на объективное рассмотрение дела, если процесс пройдет там.

Защита Белозерцева не согласилась с доводами прокуратуры по существу, однако не возражала против передачи дела в один из судов столичного региона для удобства.

Другие фигуранты, в том числе Шпигель, попросили передать дело в ближайший к СИЗО, где они находятся под стражей, суд, чтобы их конвоирование на процесс занимало меньше времени.

Дело экс-губернатора Белозерцева

Согласно фабуле дела, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и экс-руководителя подконтрольной Шпигелю компании "Фармация" Антона Колоскова взятку в виде денег и наручных часов на общую сумму более 30 млн руб. Кроме того, установило следствие, губернатор получил в безвозмездное пользование автомобиль представительского класса.

Белозерцеву также вменяется незаконное хранение оружия и боеприпасов, которые были обнаружены при обыске в его кабинете в здании правительства Пензенской области.

В качестве обвиняемых к делу также привлечены водитель Белозерцева Геннадий Марков и родственник бывшего губернатора Федор Федотов.

Белозерцев и Шпигель были задержаны в марте 2021 года и отправлены под арест в Москве. Оба не признают вину.

Как заявляли в Следственном комитет России, в ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 1,8 млрд руб., в том числе 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля.