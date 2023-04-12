Эксперты посчитали приоритетным квотировать импорт семян подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Квотирование импорта семян в РФ необходимо начинать с семян подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы, именно по этим культурам сохраняется высокая зависимость от зарубежных поставщиков. Ограничения ввоза позволят развиваться отечественным производителям семян, считает председатель совета "Национального семенного альянса" (НСА) Игорь Лобач.

"Квотировать импорт семян надо было еще 5-7 лет назад. Мы должны защищать свой рынок. Но вводить их надо по каждой культуре отдельно, прежде всего, по семенам подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы, и сокращать поэтапно, по мере наращивания объемов отечественных семян", - заявил Лобач на конференции по семеноводству в Краснодаре в среду.

По его словам, квоты следует вводить на основе расчетов возможностей отечественных производителей заместить освобождающуюся нишу. При этом ежегодно корректировать размер квот в сторону уменьшения.

"Опыт введения квот у нас есть и он положительный. Вы вспомните про мясо птицы, мы завозили его по 1,2 млн тонн в год, а теперь достигли полной обеспеченности (после введения квоты на импорт - ИФ). Надо идти этим путем и в семеноводстве", - добавил он.

Вместе с тем Лобач считает, что совсем отказываться от услуг зарубежных компаний не следует. "Иностранные компании нужны по двум причинам: во-первых, сложно ожидать существенного прорыва в селекции, если не обмениваться генетическим материалом, во-вторых, необходимо сохранить конкуренцию на российском рынке, обеспечивающую уровень нашей селекции не ниже, чем у передовых семеноводческих стран. При этом присутствие иностранных компаний на рынке РФ не должно превышать долю, определенную доктриной продбезопасности страны, а работать на нем они должны по правилам, учитывающим интересы государства", - подчеркнул глава НСА.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ предлагает ввести квоты на импорт в РФ семян девяти сельхозкультур в 2024 году. Это семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Срок квотирования – с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно. Размер квот будет поэтапно уменьшаться.

Как сообщала на минувшей неделе первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, по итогам посевной кампании ведомство посчитает, сколько использовано семян и какова обеспеченность отечественными семенами по базовым культурам. На остаток будут установлены квоты на импорт. При этом Минсельхоз настаивает на том, чтобы завозить "прародителей" или, наоборот, коммерческие семена, которые высевают для получения урожая. Если завозить "родителей", это затягивает процесс импортозамещения, считает Лут.

Кроме того, Минсельхоз намерен разрешать завозить семена в Россию только тем компаниям, которые сделали план локализации на территории страны. Предполагается, что план локализации будет утвержден в течение месяца.

"Национальный семенной альянс" объединяет ряд крупных производителей семян юга России и экспертов отрасли.