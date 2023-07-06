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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Потребность в инвестициях для замещения импорта семян в РФ оценили в 45 млрд рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Потребность в инвестициях для замещения импорта семян в РФ оценивается в 45 млрд рублей, подсчитали в Россельхозбанке.

"Рынок селекционных семян оценивается от 150 млрд до 200 млрд рублей в год. Планируется заместить до 60% импорта, что потребует около 45 млрд рублей инвестиций", - заявила руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Анна Осетрова на выставке "Всероссийский день поля 2023" в Татарстане. Ее слова приводит пресс-служба банка.

Как считает Осетрова, привлекательности отрасли будет способствовать господдержка: уровень возмещения капитальных затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров увеличен до 50%. "Уже сейчас в стадии реализации 24 проекта на 20 млрд рублей, порядка половины из них поддерживает Россельхозбанк", - сказала она.

По ее словам, по ряду растительных культур уже есть хорошие результаты – например, в озимой пшенице доля отечественного семенного материала 93%, в рисе – 92%. В то же время потенциал развития по другим направлениям высок.

Напомнив, что правительство РФ поставило задачу повысить долю отечественного семенного материала по 11 культурам, прежде всего, по подсолнечнику, картофелю и сахарной свекле, она сообщила, что доля импорта по ним превышает 70%. По итогам 2030 года она должна быть снижена до 25%, 50% и 50% соответственно.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.

Россельхозбанк
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