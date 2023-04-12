Космонавту Петру Дуброву присвоено звание Героя России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил космонавту-испытателю Петру Дуброву звание Героя России, а также почетное звание Летчика-космонавта.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале интернет-информации.

Дуброву также присвоено почетное звание Летчика-космонавта РФ, следует из указа.

Дубров - российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина".

В 2021 году принимал участие в съемках первого художественного фильма "Вызов", снятого в космосе на Международной космической станции. В съемках в космосе также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.