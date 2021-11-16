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Космонавты продолжили уборку станции после съемок кино на МКС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Экипаж МКС продолжает разбирать вещи, которые использовались для съемок фильма "Вызов" на МКС, сообщил космонавт Петр Дубров.

В ходе переговоров с ЦУПом космонавт попросил помощи специалиста по укладкам, которые использовались при съемках фильма "Вызов", которые проводились на станции в октябре.

"Что-то мы нашли, что-то нет, сейчас будем (лишнее - ИФ) удалять. потому что грузовик надо уже загружать, а у нас этими укладками каюта третья завалена. Скоро прилетит экипаж, надо освободить каюту", - сказал Дубров в ходе переговоров, трансляцию которых ведет НАСА.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что из-за съемок фильма экипаж сделал вынужденный перерыв в уборке станции.

"У нас все хорошо, стало посвободнее. Будем уборкой заниматься", - сказал он.

"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого приземлился в Казахстане 17 октября.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съёмки фильма осуществляются за счёт действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Ракета со съемочной группой стартовала к МКС

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Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" штатно стартовала в 11:55 по московскому времени с космодрома БайконурВ основной экипаж утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре)Полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" МКС осуществят в 15:12 по Москве.Съемочная группа проекта "Вызов" займется съемками первого художественного фильма в космосе. На фото: актриса Юлия Пересильд в автобусе перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".Родные и друзья звездного киноэкипажа собрались в наблюдательном пункте на Байконуре. На фото: телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе.Экипаж вернется на Землю 17 октября. На фото: режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.
МКС Петр Дубров Роскосмос

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