Космонавты продолжили уборку станции после съемок кино на МКС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Экипаж МКС продолжает разбирать вещи, которые использовались для съемок фильма "Вызов" на МКС, сообщил космонавт Петр Дубров.

В ходе переговоров с ЦУПом космонавт попросил помощи специалиста по укладкам, которые использовались при съемках фильма "Вызов", которые проводились на станции в октябре.

"Что-то мы нашли, что-то нет, сейчас будем (лишнее - ИФ) удалять. потому что грузовик надо уже загружать, а у нас этими укладками каюта третья завалена. Скоро прилетит экипаж, надо освободить каюту", - сказал Дубров в ходе переговоров, трансляцию которых ведет НАСА.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что из-за съемок фильма экипаж сделал вынужденный перерыв в уборке станции.

"У нас все хорошо, стало посвободнее. Будем уборкой заниматься", - сказал он.

"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого приземлился в Казахстане 17 октября.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съёмки фильма осуществляются за счёт действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.