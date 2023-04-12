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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ
XXV Петербургский международный экономический форум
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, но в Кремле не хотят называть конкретные компании, чтобы не навредить им, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Даже если они будут, мы не можем об этом говорить, потому что, если мы скажем, их просто живьем съедят", - сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что "многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес" к форуму.

Россия Дмитрий Песков ПМЭФ
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