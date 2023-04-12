Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

XXV Петербургский международный экономический форум Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, но в Кремле не хотят называть конкретные компании, чтобы не навредить им, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Даже если они будут, мы не можем об этом говорить, потому что, если мы скажем, их просто живьем съедят", - сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что "многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес" к форуму.