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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Что случилось этой ночью: четверг, 13 апреля

Запуск северокорейской баллистической ракеты, США не согласуют прилет Лаврова, бизнес из недружественных стран проявляет интерес к ПМЭФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР запустила ракету средней или большой дальности в сторону Японского моря. Сеул осудил запуск, Токио выразил решительный протест.

- США все еще не согласовали прилет Лаврова на мероприятия ООН. Нет разрешения на прибытие спецборта главы МИД РФ, не выданы визы сопровождающим.

- Песков заявил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ. Пресс-секретарь президента РФ не стал называть конкретные компании, чтобы им не навредить.

- Дефицит бюджета США в марте вырос в 2 раза, за первое финполугодие - в 1,7 раза. Доходы бюджета снизились на 0,6% - до $313,24 млрд, расходы увеличились на 36%, достигнув $691,317 млрд.

- США начали серийное производство новых ядерных авиабомб, которые будут размещены в Европе. Как сообщает Федерация американских ученых, ссылаясь на документы Пентагона, в Британии уже модернизируется хранилище ядерного оружия.

- "Реал" победил "Челси" в 1/4 финала Лиги чемпионов. "Милан" обыграл "Наполи" в четвертьфинальном матче турнира.

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