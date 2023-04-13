Патрушев проведет совещание в Нальчике по вопросам безопасности на Северном Кавказе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг посетит Кабардино-Балкарию, где проведет совещание с главами регионов Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"В Нальчике Патрушев проведет совещание, посвященное дополнительным мерам по обеспечению безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что в совещании примут участие полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов Северного Кавказа, а также представители федеральных министерств и ведомств.