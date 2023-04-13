Лавров участвует в переговорах с главами МИД Китая, Ирана и Пакистана в Самарканде

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России, Китая, Ирана и госминистр по иностранным делам Пакистана проводят встречу в Самарканде.

Перед началом встречи Сергей Лавров, Цинь Ган, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Раббани Кхар вместе сфотографировались, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.

В Самарканде 13 апреля проходит министерская конференция стран-соседей Афганистана с участием глав МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Лавров прибыл в Самарканд накануне.

Кроме конференции по Афганистану, 14 апреля глава российского МИД примет участие в совещании министров иностранных дел стран СНГ и министерской встрече в формате Россия - Центральная Азия.