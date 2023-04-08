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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде
Фото: Murat Gok/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 4-й министерской конференции стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), запланированной на 13 апреля в Самарканде (Узбекистан), сообщил в пятницу МИД России.

В повестке дня встречи, согласно сообщению, размещенному на сайте министерства, обсуждение "дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране".

"С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий стран региона", - отмечается в сообщении.

Отдельное внимание, информирует МИД, "будет уделено динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями".

Самарканд МИД России Узбекистан Сергей Лавров
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