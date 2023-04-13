ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

Сотрудник полиции у кафе на Университетской набережной, где произошел взрыв Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что установила еще одного фигуранта дела об убийстве военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в Санкт-Петербурге: мужчина передал взрывчатку Дарье Треповой и затем покинул РФ.

"Установлено, что убийство М.Фомина вместе с Д.Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий, 1987 г.р., который посредством сервиса "экспресс-доставки" через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 прибыл из Киева через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского. Для этого он купил автомобиль и снял квартиру рядом с местом проживания военкора.

После совершения теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию, сообщили в ФСБ, добавив, что начата процедура объявления Денисова в международный розыск.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В настоящий момент она арестована.

СК РФ расследует дело по статье о теракте.