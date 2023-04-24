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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову

В суде она сказала, что сожалеет о случившемся

Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову
Фото: Андреев Владимир/URA.RU/TASS

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на арест Дарьи Треповой, фигурантки дела о теракте, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин), передает корреспондент "Интерфакса". Решение Басманного суда арестовать ее до 2 июня оставлено без изменений.

Защита просила суд изменить Треповой меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Процесс по ходатайству следователя прошел в закрытом от слушателей режиме. Следователь отметил, что материалы уголовного дела содержат охраняемую законом тайну, в том числе тайну предварительного расследования. Прокурор поддержала следователя, Трепова и ее адвокат Даниил Берман возражали.

Трепова, участвовавшая в заседании по видеосвязи, сказала суду, что в случае закрытия процесса не сможет заявить, как "безумно сожалеет о произошедшем" и что она "каждый день молится о здоровье потерпевших".

Ей вменяют совершение теракта и незаконный оборот взрывчатки.

Трепова обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По версии следствия, 2 апреля она в кафе в Петербурге передала военкору Фомину (Татарскому) статуэтку перед началом мероприятия. Статуэтка оказалась начинена взрывчаткой и сдетонировала. Фомин погиб, пострадали еще более 50 человек.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт "был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией" (признан в России экстремистским и запрещен), а Трепову назвали активной сторонницей ФБК. По информации ФСБ, заминированный бюст Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за Фоминым с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.

Хроника 02 – 24 апреля 2023 годаУбийство Владлена Татарского
Мосгорсуд Дарья Трепова Басманный суд Владлен Татарский
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