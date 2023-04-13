МВД Белоруссии сообщает о передаче России Алексея Москалева
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия передала РФ российского гражданина Алексея Москалева, сообщили в МВД Белоруссии республиканским СМИ.
28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил к двум годам колонии общего режима жителя Ефремова Алексея Москалева, признав его виновным в дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ).
По словам пресс-секретаря регионального управления Судебного департамента Ольги Дячук, Москалев скрылся из-под домашнего ареста до заседания суда, на котором был оглашен приговор. Позднее СМИ со ссылкой на МВД Белоруссии сообщили о задержании Москалева в Минске.
Местные СМИ сообщали, что Москалев самостоятельно воспитывает дочь. Позднее стало известно, что девочку забрала мать.