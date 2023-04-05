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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Детский омбудсмен сообщила, что Машу Москалеву забрала мать

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Ольга Ситчихина забрала свою дочь Марию Москалеву из реабилитационного центра города Ефремов, сообщила в Telegram уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

"Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы. Ольга на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение", - написала омбудсмен.

По ее словам, сначала Мария не хотела жить у матери, но сейчас "ее позиция изменилась", о чем девочка сама сообщила омбудсмену по телефону.

Также Львова-Белова сообщила, что в среду сама встретилась с Ситчихиной и обсудила сложившуюся в семье ситуацию.

"Как многие знают, они (мать и отец Маши Алексей Москалев - ИФ) долгое время не жили вместе, общались крайне мало", - сказала омбудсмен.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил к двум годам колонии общего режима жителя Ефремова Алексея Москалева по делу о дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК). После вынесения приговор пресс-секретарь регионального управления Судебного департамента Ольга Дячук сообщила, что подсудимый сбежал из-под домашнего ареста до заседания суда, на котором был оглашен приговор. Позднее СМИ со ссылкой на МВД Белоруссии сообщили о задержании Алексея в Минске.

Ранее Москалев уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии.

6 апреля Ефремовский межрайонный суд должен провести в закрытом режиме заседание с участием Москалева и Ситчихиной. Там будет рассматриваться вопрос об ограничении обоих в родительских правах в отношении их дочери Марии Москалевой по иску комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ефремова. Иск поступил в суд 27 февраля.

Мария Львова-Белова Ефремов Ольга Ситчихина Маша Москалева Тульская область Алексей Москалев
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