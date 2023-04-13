Экспериментальный режим для беспилотников планируется ввести в Самарской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Самарская область может получить статус региона с экспериментальным правовым режимом для эксплуатации беспилотных авиационных систем. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что режим будет действовать три года.

В марте прошлого года правительство утвердило спецрежим для беспилотников в пяти регионах: Томской области, Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Декларировалось, что это позволит выполнять полеты без излишней нормативной нагрузки, в первую очередь - для доставки почты и грузов.

В ноябре президент Владимир Путин поручил правительству подумать над увеличением числа территорий с экспериментальным режимом. В апреле такой статус получила Башкирия. Там беспилотники смогут не только доставлять грузы, но и выполнять авиахимические работы, помогать в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, пожарами и незаконной вырубкой, сообщал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.