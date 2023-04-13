Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ совместно в Миноброны РФ подготовили целостную концепцию о подготовке к службе в армии, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы подготовили с министерство обороны, с обществом Знание, с Росмолодежью, Минобрнауки РФ, Минкультуры - целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим (эту концепцию – ИФ) ", - сказал Кравцов во время Всероссийского форума "Новая философия воспитания" в четверг.

Он добавил, что "Мы договорились с министерством обороны, что тот модуль Начальной военной подготовки, который есть в рамках предмета ОБЖ, он будет реализовываться максимально в центре "Авангард"".

Кравцов поручил региональным министрам просвещения отработать у себя в регионе совместную работу с центром "Авангард".

"Центры "Авангард" переходят в структуру региональных министерств. (...) Минобороны согласовало", - подчеркнул министр.

В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ, в рамках которых введен модуль по "Элементам начальной военной подготовки" в рамках предмета ОБЖ.

В феврале 2023 года Сергей Кравцов сообщал, что министерство просвещения рекомендует проводить модуль по начальной военной подготовке в парках "Авангард" и "Патриот".